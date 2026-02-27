El intendente Francisco Serra recorrió escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, llevó adelante una serie de visitas a instituciones educativas de la ciudad con el objetivo de supervisar los trabajos de puesta en valor realizados en las últimas semanas.

Una de las primeras recorridas fue en la Escuela José Federico Moreno, donde fue recibido por la subdirectora y docente Claudia Rojo. Allí, junto a su equipo, constató tareas ejecutadas con mano de obra municipal para garantizar que los alumnos puedan iniciar las clases en un ambiente cómodo y adecuado.

Serra destacó el trabajo articulado entre la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, remarcando que “invertir en educación es invertir en el futuro de Monteros”.

Visita a la Escuela Normal y la Escuela N° 378

La agenda continuó en la Escuela Normal Teniente General Julio A. Roca, donde se realizaron trabajos de reparación eléctrica, albañilería, pintura, plomería y arreglos en baños de alumnos y docentes. En la institución fueron recibidos por la rectora Roxana Jalife, la vicerrectora Ana María Gerez, el regente de Nivel Primario Javier Sosa y la directora de Jardín Marcela Vildoza.

También recorrieron la Escuela N° 378, donde se llevaron adelante tareas de pintura, limpieza de tanques, reparación de canaletas, techos y desagües, además de trabajos de desmalezado y mantenimiento general. La directora Alejandra Ruiz Bermúdez agradeció el acompañamiento y el compromiso del municipio.

Escuela de Comercio y planificación conjunta

La recorrida incluyó además la Escuela de Comercio General Don José de San Martín, donde el intendente supervisó las mejoras realizadas y dialogó con la comunidad educativa sobre futuras necesidades en materia de infraestructura.

En todas las visitas, Serra estuvo acompañado por la secretaria de ECTyD, ingeniera Sara Amado; el secretario de Obras Públicas, arquitecto Augusto Manservigi; el secretario de Servicios Públicos, Diego Ruiz Elías, y funcionarios del gabinete.

"El objetivo es garantizar un inicio de clases en condiciones óptimas y continuar planificando mejoras estructurales en cada institución", expresó Serra

“Seguimos apostando a la educación y al crecimiento de nuestra ciudad”, cerró.