Reporte de Defensa Civil tras las lluvias del fin de semana

En la comuna norteña evacuaron a diez familias de forma preventiva. El Dique Cadillal tuvo que erogar de forma paulatina lo que provocó la crecida del río Salí.

Desde la Dirección de Defensa Civil, integrante del Comité de Emergencias remarcaron que las precipitaciones del último fin de semana dejaron huellas en distintos puntos de la provincia.

“A raíz de las precipitaciones entre el sábado a la noche y madrugada del domingo, en San Pedro de Colalao fueron evacuadas de forma preventiva unas diez familias ante una crecida del río Tacanas que afectó las orillas y las viviendas que están ubicadas en ese sector”, sostuvo Ramón Imbert, titular de Defensa Civil. De todas formas los afectados ya regresaron a sus viviendas.

“En tanto que con la colaboración de la Comuna y la Intendencia de Trancas, asistieron a varias familias que decidieron poner en resguardo parte de sus pertenencias temiendo un nuevo frente de tormenta y las consecuencias”, contó el funcionario.

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo cayeron promedio 80 milímetros mientras que ayer no superaron los 20 milímetros

“La tormenta de anoche que se registró entre las 22 y las 1 de hoy lunes tuvo cierta intensidad en la zona pedemontana de la vertiente oriental del Aconquija y los Valles Calchaquíes, lo que trajo aparejado la crecida del río Lules arrastrando árboles y tierra que terminó impactando sobre las defensas que se levantaron en las inmediaciones del puente por parte de Vialidad”, comentó Imbert.

"Como sucedio hace un mes las máquinas de la Dirección de Vialidad ya están trabajando en el lugar para reestablecer las defensas", aseguró Imbert.

En ese sentido, el referente de Defensa Civil indicó: “La gran cantidad de agua caída no solo en la cuenca norte de la provincia, sumado a las precipitaciones que se registraron en varios puntos de Salta produjo un aumento del ingreso de agua en el Dique Celestino Gelsi por lo que hoy desde la hora cero el Cadillal comenzó a erogar”.

“Esto provocará paulatinamente un crecimiento del río Salí, como sucedió hace un mes por lo que va a volver a tener un caudal importante por lo que exhortamos a la población tomar las precauciones y evitar tareas que se realizan en esa vertiente”.