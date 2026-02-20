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20 Feb 2026 🔥 tendencia

La Escuela Comercio abrió la preinscripción para sus carreras de Nivel Superior

Inscripciones abiertas – Ciclo Lectivo 2026 en la Escuela Superior de Comercio “Gral. Don José de San Martín”

La institución, bajo la conducción del rector Prof. Ariel Villagra y la regente del Nivel Superior Prof. Teresa Roppolo, anunció la continuidad de las inscripciones para el ciclo 2026, invitando a jóvenes que finalizan el secundario a continuar sus estudios en una casa de gran trayectoria educativa en Monteros.

La propuesta académica incluye profesorados de 4 años en Biología, Economía e Inglés, con convenios de prácticas docentes en instituciones educativas que permiten a los estudiantes insertarse progresivamente en el ámbito escolar y fortalecer la articulación entre teoría y práctica.

También se ofrecen tecnicaturas de 3 años en Administración de Empresas y Gestión de la Producción Agropecuaria, con convenios de pasantías en empresas e instituciones locales que favorecen el contacto directo con el mundo laboral y el desarrollo de competencias técnicas.

Las clases se dictan en turno noche, de 18:20 a 23:00 horas, una modalidad pensada para quienes trabajan o necesitan compatibilizar estudio y otras actividades. Además, la propuesta se enriquece con viajes de estudio, convivencias, salidas de campo, talleres interdisciplinarios y aplicación de TICs. Las preinscripciones continúan de lunes a viernes de 18:20 a 21:00 horas, mientras que el Taller de Nivelación comenzará el lunes 18 de marzo a las 18:20 horas en la sede de Italia 167 – Monteros.

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