Ordenan exclusión de hogar y secuestran un revólver con municiones en un procedimiento en Monteros

La medida fue dispuesta por la Oficina de Gestión Asociada de Familia N°1 del Centro Judicial Monteros en el marco de un expediente por protección de persona.

En la tarde del jueves, personal de la Comisaría de Monteros llevó adelante una medida judicial de exclusión de hogar en una vivienda de esta ciudad, en cumplimiento de una orden emitida por la Oficina de Gestión Asociada de Familia N°1 del Centro Judicial Monteros.

La disposición alcanzó a un hombre de 58 años, quien fue notificado formalmente sobre la resolución en su contra en el marco de un expediente vinculado a la protección de persona.

Durante el procedimiento, una de sus hijas hizo entrega voluntaria de un revólver, diez municiones y una pistolera que se encontraban en el domicilio.

El operativo fue dirigido por el jefe interino de la dependencia, oficial principal Fernando Carrizo, y contó con la supervisión del jefe de la Unidad Regional Oeste, comisario general Marcos Goane.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con el seguimiento del caso conforme a lo establecido por la normativa vigente.