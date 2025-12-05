Bullyng en la Escuela Federico: la supervisora defendió el accionar institucional

Tras la agresión que dejó a una niña de 10 años con fracturas, autoridades educativas, policiales y judiciales profundizan las actuaciones. La madre reclama medidas ejemplares y acceso completo a las actas internas del establecimiento.

El caso que sacudió a la comunidad educativa de Monteros continúa generando repercusiones. Tras el brutal ataque sufrido por una alumna de 10 años en la Escuela José Federico Moreno —agredida por una compañera de 12 años dentro del baño y del aula—, la supervisora del sector, Julia Díaz, salió a responder a las críticas y defendió el accionar institucional en una nota concedida al periodista Carlos Rozsnercki.

Díaz aseguró que desde hace meses se venían realizando intervenciones sobre la situación: “La niña está siendo atendida en salud física y mental por los equipos del GPI y SACE. Desde septiembre venimos trabajando y todo está documentado bajo acta”, explicó. Además, confirmó que se convocó a una reunión ampliada para este miércoles, donde participarán el Ministerio de Educación, el gabinete pedagógico, representantes de la Municipalidad, docentes y directivos. El objetivo será “revisar el accionar de ese día y evaluar los protocolos aplicados”.

La supervisora también se refirió a las imágenes y comentarios que circularon en redes sociales tras el ataque. “El manejo de redes es responsabilidad de cada familia. La institución no tiene injerencia en eso”, afirmó.

Mientras tanto, la madre de la víctima redobló sus críticas y sostuvo que no desea ningún tipo de asistencia pedagógica adicional: “No quiero que me ayuden en nada. Solo quiero que la expulsen y que los padres se hagan responsables. No fue una pelea: fue la agresión de una nena de 12 a una de 10”. La familia insiste en que la menor agresora ya tenía otros antecedentes de conductas violentas dentro de la escuela.

Desde el punto de vista judicial, la causa avanza. La niña fue revisada por un médico forense que constató lesiones compatibles con el ataque denunciado. “Me tomaron declaración, vieron los moretones, el diagnóstico, las imágenes. Todo está documentado”, confirmó la madre.

Los padres de la niña de 10 años exigieron además acceder a las actas internas del establecimiento para conocer cómo se actuó antes y después del episodio. Aseguran que continuarán el camino judicial hasta que se tomen medidas ejemplares y se esclarezca si la institución pudo haber prevenido la agresión.