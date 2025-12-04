Brutal ataque en la Escuela Federico: una alumna de 10 años sufrió fracturas tras ser agredida por una compañera de 12

El violento episodio ocurrió en Monteros y dejó a una niña de 10 años con fractura de tibia y esguince. Los padres exigen medidas inmediatas, mientras reclaman por fallas en el protocolo de actuación y omisiones de la escuela.

Un nuevo y gravísimo caso de violencia escolar conmociona a Monteros y vuelve a encender las alarmas en toda la provincia. Una alumna de 10 años resultó con una fractura de tibia y un esguince luego de ser agredida por una compañera de apenas 12 años, que actuó junto a otras estudiantes dentro de la Escuela José Federico Moreno.

El hecho ocurrió el lunes pasado, cuando la niña —según relataron sus padres— asistió a clases pese a encontrarse bajo amenazas previas. “Primero la llevaron al baño y después al grado, donde la patotearon. La chica de 12 la comenzó a patear hasta que le produjo la fractura”, declaró Oscar Herrera, padre de la víctima, en diálogo con el periodista Carlos Rosznercki.

Desde la familia aseguran que la agresora tiene antecedentes dentro del establecimiento. La madre de la niña reveló que la misma estudiante ya había inducido a dos compañeras a autolesionarse. “Por eso yo le prohibí a mi hija que se juntara con esa chica”, expresó.

El caso expone además una preocupante actuación institucional. Los padres denunciaron que tras una reunión previa, la escuela se había comprometido a suspender por una semana a la alumna agresora, medida que nunca se cumplió. “La directora no cumplió su promesa”, señalaron.

La situación se agravó cuando —según denuncian los familiares— docentes de la institución enviaron mensajes a los alumnos para que borraran los videos del ataque que circulaban en sus teléfonos. “Yo necesito esos videos para la denuncia policial”, reclamó la madre, visiblemente conmocionada.

La familia también cuestionó la actitud de los padres de la agresora. “La trajeron a la escuela como si nada hubiera pasado. No pidieron disculpas. La madre encima se hacía la víctima”, relataron.

Mientras tanto, la niña de 10 años continúa recuperándose de sus lesiones. “Es fuerte, pero no pudo defenderse. Solo esperamos que mejore y que expulsen a la otra alumna”, concluyeron los padres, que ya iniciaron acciones formales.

El caso ya está en manos de las autoridades competentes y genera fuerte preocupación en Monteros, donde reclaman políticas urgentes para frenar la violencia escolar y proteger a los estudiantes.