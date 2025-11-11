Renovación urbana en Monteros: corte de calle 25 de Mayo por obras de infraestructura
La Municipalidad solicita paciencia y colaboración de los vecinos mientras se desarrollan los trabajos de mejora.
La Municipalidad de Monteros informó que se encuentra en marcha un nuevo frente de obras en el marco del plan de renovación urbana, que contempla mejoras en infraestructura vial y embellecimiento del espacio público. Por este motivo, se ha dispuesto el corte de calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Av. Avellaneda y 9 de Julio, hasta nuevo aviso.
Las autoridades locales solicitan a los vecinos paciencia y comprensión, ya que estos trabajos son fundamentales para mejorar la transitabilidad, la seguridad y la estética de la ciudad. Se recomienda circular con precaución en las zonas aledañas y respetar las señalizaciones dispuestas por el personal de obra.
“Transformando la ciudad” es el lema que acompaña esta etapa de intervención, orientada a consolidar un entorno urbano más ordenado, accesible y moderno para todos los monterizos.