¿Dónde Voto? Enterate en que mesa y escuela emitarás el sufragio

Los ciudadanos pueden consultar en el sitio oficial del organismo los detalles de su lugar de votación este domingo, como el establecimiento y la mesa que les fue asignada.

La consulta del padrón electoral para las elecciones de 2025 fue diseñada para ser un proceso sencillo y accesible para todos los ciudadanos habilitados para sufragar. A través del portal digital de la CNE, los electores pueden acceder al listado completo y obtener la información detallada de su centro de votación.

El procedimiento de verificación requiere el ingreso de datos personales básicos, que son indispensables para confirmar la identidad del elector y garantizar la seguridad del sistema.

Para conocer el lugar exacto de votación, los ciudadanos deben introducir su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), seleccionar su género, especificar su distrito electoral y, finalmente, ingresar un código de validación que es provisto por el mismo sistema en el momento de la consulta. Este mecanismo de seguridad busca proteger la integridad de los datos y asegurar que solo el titular pueda acceder a su información electoral.

Una vez que todos los campos requeridos fueron completados correctamente, la plataforma digital de la CNE despliega de manera clara y concisa toda la información que el elector necesitará para el día de la elección. Los datos proporcionados incluyen el nombre completo y la dirección exacta del establecimiento de votación, lo que facilita la ubicación del lugar. Además, se indica el número de mesa asignada, un dato crucial para dirigirse al sector correcto dentro del establecimiento, y el número de orden que le corresponde al ciudadano dentro del registro de esa mesa.