“Así le va a quien me roba droga”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas

“Así le va a quien me roba droga”. Con esa frase, el jefe narco peruano mostró en una transmisión en vivo por una red social cómo torturaba a Lara, Morena y Brenda antes de matarlas y descuartizarlas.

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los integrantes de la banda comandada por el narco se conectaron a esa cuenta. Una vez que estuvieron en línea, el jefe ordenó a los sicarios que comenzaran con las torturas contra las tres jóvenes.

Según las autopsias, a Lara le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja.

El dato sobre la transmisión en vivo se conoció al mismo tiempo que se realizaron allanamientos en la villa Zavaleta, que terminaron con la detención de ocho acusados de integrar la organización que asesinó a Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verri. Hasta el momento, suman 12 los detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio.

Después de haber sido sometida a las torturas, Lara fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena y Brenda les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

Según fuentes de la investigación, el jefe narco ordenó que sus subordinados se conectaran a la red social para que recibieran el mensaje sobre lo que ocurría con quienes le robaban.

La hipótesis de la venganza narco como móvil del triple homicidio fue aportada por una mujer que figura entre los primeros cuatro sospechosos detenidos por su participación en los asesinatos de Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

Ante los policías que la detuvieron en Florencio Varela, la mujer aseguró que tres sospechosos de nacionalidad peruana le alquilaron su casa de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, y que mataron a las tres jóvenes porque una de ellas le robó cinco kilos de cocaína a un narco que usaba la villa 1-11-14 como base de operaciones para el tráfico de drogas.

Al revisar el celular de uno de los sospechosos, los efectivos de la policía bonaerense descubrieron que el jefe narco hizo una transmisión en vivo de las torturas, a modo de advertencia para sus subordinados.

Lara, Morena y Brenda habían desaparecido el viernes pasado en la rotonda de La Tablada. Una cámara de seguridad las grabó cuando abordaban una camioneta Chevrolet Tracker blanca en el cruce de Crovara, entre Bufano y El Tiburón.

Cuatro días después, la policía encontró los cuerpos descuartizados y enterrados en el fondo de la casa situada en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, a 37 kilómetros de donde las habían visto con vida por última vez.

No fue la primera vez que los narcos recurrieron a las redes sociales para transmitir en vivo torturas aplicadas a subordinados acusados de quedarse con droga o dinero. Hace tres años, una banda narco transmitió cómo le cortaban los dedos al encargado de un búnker de venta de droga en la villa Sarmiento, en San Martín.

Según fuentes oficiales, a Lara, la chica de solo 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello. Sobre ella, los asesinos aplicaron la mayor saña. A Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

En tanto que Morena, igual que Lara y Brenda, también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla.

Luego de revisar las livideces [manchas en los cuerpos], la fauna cadavérica y las temperaturas corporales, los forenses concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos.

Esto significa que Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.