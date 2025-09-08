Sur tucumano: Entró a robar a una casa, el dueño lo descubrió en la cocina y lo atrapó mientras huía

Este lunes se realizó una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción con el propósito de controlar la aprehensión, formular cargos y pedir la prisión preventiva de un sujeto de 21 años. Al mismo se lo acusa de haber ingresado con fines de robos a una vivienda del barrio Martín Fierro, de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, ayer domingo por la mañana. El presunto ladrón había sido descubierto por el dueño de casa, que tras perseguirlo logró atraparlo en la calle y entregarlo a la policía.

La acusación estuvo a cargo del auxiliar de fiscal Alejandro Diéguez, quien actuó en representación y por delegaciones del fiscal Héctor Fabián Assad.

Según la teoría del caso, cerca de las 7:00 horas, el imputado ingresó a la propiedad previo escalar una tapia de dos metros. Se dirigió hasta la cocina a la que accedió luego de sacar de lugar una ventana corrediza y, una vez adentro, se dispuso a levantar diferentes objetos del lugar, entre dispositivos y electrodomésticos. Su accionar se vio frustrado cuando el dueño de casa escuchó ruidos y fue hasta la cocina donde lo encontró. El ladrón salió corriendo, siendo finalmente alcanzado por la víctima en la vía pública. Luego de recibir insultos y amenazas, el propietario logró reducirlo junto a vecinos hasta que llegó la policía.

Por este hecho, la fiscalía le adjudicó ser presunto autor del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Para resguardar los fines del proceso, el representante del MPF solicitó medidas de coerción de máxima intensidad por 45 días en contra del sujeto, invocando los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. En este sentido, Diéguez mencionó otras causas vinculadas al acusado que figuran en el registro de antecedentes penales. Asimismo, indicó que resulta necesario que permanezca privado de la libertad para poder avanzar con una serie de medidas de prueba que restan realizarse en el marco de la causa, como las entrevistas a las víctimas y a los testigos del hecho.

En su resolución, el juez interviniente hizo lugar de forma parcial al requerimiento fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 30 días, medida que deberá cumplir en una unidad penitenciaria mientras avanza el proceso.