Alumnas de Yonopongo ganaron la primera semifinal de “Enseñame Tucumán” e hicieron historia

Con nervios, alegría y un gran despliegue de conocimientos, Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba, alumnas de cuarto año de la Secundaria de Yonopongo (Monteros), se consagraron campeonas en la primera semifinal del concurso “Enseñame Tucumán”, asegurándose un lugar en la gran final del viernes 26 de septiembre.

El certamen educativo de preguntas y respuestas, dedicado a la historia, geografía e identidad de Tucumán, se grabó en los estudios de LG Play con la conducción de Carolina Servetto y Matías Auad. Allí participaron representantes de cinco establecimientos: el Colegio San Isidro Labrador, el Instituto Vocacional San José, la Escuela Municipal Petrona J.C. de Adami, la Secundaria de Yonopongo y la Secundaria Primera Junta.

Las monterizas superaron diferentes etapas del programa con juegos como “¿Quién lo hizo?”, “Detective de la historia”, “Respondé y Ganá” y “Verdadero o falso”. En la instancia final, tras imponerse en dos de las tres pruebas definitorias, se quedaron con la victoria y el pase directo a la final. El premio mayor será un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso, con excursiones, paseos y actividades recreativas organizadas por Siwar Travel.

El concurso nació con gran convocatoria: participaron 180 escuelas y más de 2.500 estudiantes en las fases previas, que incluyeron instancias en cada institución y luego interzonales. Para la semifinal televisada, los jóvenes demostraron dedicación y esfuerzo en el estudio de contenidos clave de la historia tucumana, desde los procesos políticos hasta la identidad cultural de la provincia.

La gran final de “Enseñame Tucumán” se disputará el 26 de septiembre, tras las definiciones de quinto y sexto año previstas para los días 12 y 19. El departamento Monteros ya tiene a sus representantes en carrera y sueña con que Yonopongo pueda traer a la ciudad el triunfo definitivo.