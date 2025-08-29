viernes 29 de agosto de 2025
Monterizos
Accidente en el acceso sur a Monteros: un motociclista herido

Un joven de Villa Quinteros, que circulaba en motocicleta, debió ser asistido y trasladado al Hospital Lamadrid tras sufrir politraumatismos en un choque con una camioneta.

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes, alrededor de las 14:15, en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la Ruta Provincial 325, a la altura de Casamonte. En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Renault Oroch y una motocicleta Honda Wave 110 cc.

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta, conducida por una joven de 21 años oriunda de Monteros e identificada como Celina Páez, circulaba en sentido norte a sur acompañada por un familiar. Por causas que aún se investigan, al intentar incorporarse a la Ruta 325 colisionó con la motocicleta guiada por Luis López, de 34 años y domiciliado en Villa Quinteros, quien circulaba en el mismo sentido y llevaba casco colocado.

El impacto provocó la caída del motociclista sobre el pavimento, lo que le causó politraumatismos. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias médicas y luego trasladado al Hospital Regional Lamadrid para una mejor atención.

En el operativo trabajaron Defensa Civil Monteros, efectivos policiales y el servicio de emergencias 107.

