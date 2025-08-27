Así será la boleta única con la que vas a votar en Tucumán

La Boleta Única que se utilizará en Tucumán en las elecciones del 26 de octubre ya quedó definida, con el sorteo que estableció el orden en el que aparecerán las nueve fuerzas políticas que competirán por cuatro bancas de diputado nacional.

El acto se concretó en la Secretaría Electoral Nacional con la presencia de los apoderados partidarios, y determinó, de izquierda a derecha, cómo se ubicarán las listas. La Boleta Única de Papel (BUP) prevé que vayan fotos de los dos primeros candidatos de cada lista.

A la izquierda, en la primera columna , será ubicado el frente Unidos por Tucumán, cuya lista es encabezada por Roberto Sánchez.

Al lado, siendo el segundo sorteado, aparecerá la alianza Tucumán Primero, que lleva como cabeza de nómina al gobernador, Osvaldo Jaldo.

El tercer lugar quedó reservado para La Libertad Avanza, que postula a Federico Pelli. La cuarta columna es para Pueblo Unido (Silvio Bellomío). Fuerza Republicana, con Ricardo Bussi a la cabeza, se posiciona en la quinta columna.

En la sexta columna aparece Política Obrera (Raquel Grassino). En la columna 7, la sorteada fue el Partido del Trabajo y el Pueblo (Sebastián Solís)

En el octavo lugar, el Frente de Izquierda Unidad (Alejandra Arreguez) Cierra la BUP el partido CREO, con Paula Omodeo a la cabeza.

Tucumán deberá renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, como parte de la elección legislativa parcial que se llevará a cabo en todo el país. Los legisladores tucumanos cuyos mandatos vencen el 10 de diciembre son Paula Omodeo, de CREO, Sánchez, de Unidos por Tucumán y los peronistas Elia Fernández de Mansilla y Agustín Fernández, ambos integrantes del bloque Independencia.

Los cuatro fueron electos en 2021 y tres de ellos buscarán la reelección en octubre: Omodeo, Fernández de Mansilla y Sánchez.