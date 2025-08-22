Dolor en El Mollar: así quedaron las viviendas tras el fuerte Zonda que azotó el lugar

El viento Zonda provocó daños El Mollar, especialmente en La Angostura y Mirador de Ñuñorco. No se registraron heridos, aunque la Policía y personal de la comuna recorrieron la zona para evaluar las pérdidas materiales.

El temporal de viento Zonda que azotó a la villa turística de El Mollar en la madrugada de este viernes dejó como saldo daños materiales en viviendas, pero afortunadamente sin heridos ni personas afectadas.

Según confirmaron desde la Comisaría de El Mollar, las ráfagas impactaron con fuerza en distintos barrios, entre ellos La Angostura y Mirador de Ñuñorco, donde varias casas veraniegas sufrieron la voladura de techos y otros destrozos. Al tratarse de residencias de uso temporario, ninguna se encontraba habitada en el momento del fenómeno.

La zona de El Potrerillo, Casas Viejas, El Pantanito, zona Centro, y otros barrios también se vieron afectados por las fuertes ráfagas que arrancaron durante la noche del jueves

El parte oficial confirmó únicamente afectaciones materiales, sin riesgo para los vecinos permanentes de la localidad.

El Mollar, al igual que otras localidades del valle, continúa bajo observación meteorológica debido a la persistencia de ráfagas intermitentes.

Ante la emergencia, personal de la Comuna Rural de El Mollar trabaja desde temprano para asistir a los damnificados y restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas. “Todavía corre viento con ráfagas intensas, pero los trabajadores ya se encuentran desplegados en distintos puntos”, informaron las autoridades a MONTERIZOS.

Las autoridades precisaron que también hay muchas casas de veraneos afectadas y que se encuentran sin moradores.

Asimismo, desde la comuna difundieron un comunicado preventivo con recomendaciones a la población:

No salir de los hogares salvo casos de urgencia.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar encender fuego.

Proteger a adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios.

La situación continúa siendo monitoreada, mientras los vecinos esperan que en las próximas horas se normalice el servicio eléctrico y se reparen los daños ocasionados por el temporal.

