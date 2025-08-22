El Mollar sufre con el Zonda: ráfagas de más de 100 km/h dejaron voladuras de techos y cortes de luz

El fuerte viento Zonda azotó El Mollar con ráfagas superiores a los 100 km/h. Hubo voladuras de techos, caída de árboles y postes, y familias sin electricidad en distintos barrios de la localidad.

El viento Zonda golpeó con fuerza a la localidad de El Mollar durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, dejando un saldo de viviendas dañadas, árboles caídos y cortes de energía en distintos sectores. Las ráfagas superaron los 100 km/h y provocaron escenas de preocupación entre los vecinos. Ni las lanchas del dique La Angostura, se salvaron.

El fenómeno se desató pasadas las 22:00 y afectó principalmente a barrios como El Pantanito, El Potrerillo, zona centro, Casas Viejas, Tres Luces y Las Lomitas, donde se registraron voladuras de techos y caída de postes de electricidad.

“Vi cómo algunos techos se levantaban y había vecinos que quedaron afuera de sus casas con linternas”, relató Juan José González, vecino de El Mollar. En tanto, Luis Antonio, residente de El Potrerillo, contó que el viento se llevó las chapas de su vivienda.

La falta de energía eléctrica es otro de los grandes problemas. Según relató Natalia Mamaní, vecina de la zona centro: “Fue muy fuerte el viento, muy peligroso. Cortaron la luz desde las 22:30 de anoche”. En redes sociales, pasadas las 7:00 de este viernes, Nelly Chavarría confirmó que “sigue muy fuerte el viento y sin luz desde anoche en Casas Viejas”.

Ante la emergencia, personal de la Comuna Rural de El Mollar trabaja desde temprano para asistir a los damnificados y restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas. “Todavía corre viento con ráfagas intensas, pero los trabajadores ya se encuentran desplegados en distintos puntos”, informaron las autoridades a MONTERIZOS.

Las autoridades precisaron que también hay muchas casas de veraneos afectadas y que se encuentran sin moradores.

Asimismo, desde la comuna difundieron un comunicado preventivo con recomendaciones a la población:

No salir de los hogares salvo casos de urgencia.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar encender fuego.

Proteger a adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios.

La situación continúa siendo monitoreada, mientras los vecinos esperan que en las próximas horas se normalice el servicio eléctrico y se reparen los daños ocasionados por el temporal.