Provinciales 8 Ago 2025
La Ruta 307 permanece cortada por congelamiento
La Dirección de Vialidad recomienda permanecer informado por los canales oficiales, para saber cuándo quedará habilitada nuevamente.
Se trata del tramo Tafí del Valle (KM60) a Amaicha del Valle (KM115). La zona más crítica se encuentra entre el KM78 al KM85.
La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) advirtió que la Ruta Provincial N°307, en el tramo Tafí del Valle (KM60) a Amaicha del Valle (KM115), se encuentra con el tránsito totalmente interrumpido por la presencia de hielo en la calzada.
Asimismo, la zona más crítica se encuentra entre el KM78 al KM85, por lo que se recomienda a los automovilistas no circular por la zona.
