Joven tucumano regresó a la provincia tras un trasplante de médula ósea realizado en Córdoba

El paciente fue derivado desde el hospital Néstor Kirchner y retornó a Tucumán en un avión sanitario. Recibirá seguimiento clínico especializado para completar su recuperación.

Un joven tucumano de 19 años, que había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B de alto riesgo, regresó este miércoles a la provincia luego de someterse a un trasplante de médula ósea en la ciudad de Córdoba. El procedimiento, de alta complejidad, fue coordinado por el sistema público de salud provincial y se concretó gracias a la compatibilidad con su hermana, quien actuó como donante relacionada.

La intervención forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutadas por el Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz, para garantizar el acceso a tratamientos de máxima complejidad en casos críticos.

El paciente había sido derivado oportunamente desde el hospital Néstor Kirchner, uno de los centros de referencia en la provincia, hacia Córdoba, donde se efectuó el trasplante. Finalizada la etapa crítica, el joven retornó a Tucumán en un avión sanitario, acompañado por su madre y asistido por un equipo médico integrado por la doctora Patricia Villagra, la doctora Dive Mohamed y el licenciado en enfermería Juan Heredia.

Los profesionales confirmaron que el joven llegó compensado y estable hemodinámicamente, y fue inmediatamente trasladado en ambulancia al hospital Néstor Kirchner, donde permanecerá internado para cumplir con los controles post-trasplante y continuar su recuperación bajo supervisión especializada.

La operación de retorno fue posible gracias al trabajo articulado entre diferentes áreas del sistema sanitario tucumano, incluyendo la División de Servicio Social, la Dirección de Aeronáutica y la Dirección de Emergencias (107), lo que evidencia la capacidad de respuesta y organización del sistema público en contextos de alta exigencia médica.

El ministro Luis Medina Ruiz valoró el esfuerzo conjunto y subrayó que “este tipo de intervenciones son posibles gracias al compromiso del Gobierno provincial con el acceso equitativo a tratamientos complejos”. Y agregó: “Nuestra prioridad es que cada tucumano reciba la atención que necesita, sin importar la distancia o el nivel de complejidad del tratamiento. En este caso, el trabajo conjunto permitió que el paciente pueda regresar a su provincia y continuar su recuperación cerca de su familia”.