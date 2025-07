Alan, el niño de Monteros que venció al cáncer, fue recibido como un héroe y conoció a los jugadores de River

Su historia conmovió a toda una ciudad. Tras un duro tratamiento contra la leucemia en Buenos Aires, recibió el alta médica y vivió un momento soñado: conocer a su equipo favorito y volver a casa en caravana.

Alan Quiroga tiene 14 años, estudia en la Escuela de Comercio, vive en Monteros y, hasta hace poco, enfrentaba una batalla desigual: fue diagnosticado con leucemia. Hoy, después de varios meses de quimioterapia intensiva y con el acompañamiento de médicos, familiares y su comunidad, Alan está sano. La noticia fue celebrada con lágrimas, abrazos y una caravana multitudinaria que lo recibió en su ciudad como lo que es: un verdadero guerrero.

Todo comenzó con lo que parecía un simple forúnculo en una zona de la sien, una zona sensible de su cuerpo. Al no mejorar con el tiempo, su madre, Sandra Jerez insistió en realizar análisis más completos en Monteros, donde en primer lugar lo atendieron en el Sanatorio Racedo, esos estudios revelaron un cuadro preocupante: anemia severa, baja de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Fue derivado inmediatamente desde Monteros al Hospital de Niños en Tucumán y luego, por su contextura física fue trasladado al Hospital Italiano de Buenos Aires, gracias a su obra social.

"En el hospital Italiano recibió el diagnóstico definitivo: leucemia. El golpe fue duro, pero la reacción médica fue inmediata. Alan comenzó con un tratamiento intensivo de quimioterapia que incluyó internaciones prolongadas, días en terapia intensiva y controles constantes con los doctores, Martin Diez y Flavia Perezlindo, los médicos de cabecera. A pesar de su tamaño —1,75 metros y 144 kilos—, Alan fue tratado con un protocolo ajustado a su edad y condición física", Sandra relata que el hospital estuvo a la altura de cada necesidad: desde odontólogos y oftalmólogos, hasta los más avanzados oncólogos pediátricos.

El 15 de junio recibió su última quimio. El 22 de ese mes, un oncólogo le entregó la noticia que todo paciente espera: su citometría había dado negativa. Alan ya no tenía leucemia. "Primero pense que esa palabra negativo, era que mi hijo estaba pero, que no había funcionado, pero los médicos me dijeron que lo negativo era que la Leucemia ya no estaba. "Fue el momento más feliz de mi vida", dijo su madre entre lágrimas.

A partir de entonces, inició una etapa de recuperación que culminó el último viernes, cuando recibió el alta definitiva en Buenos Aires. Aunque deberá continuar con controles periódicos durante cinco años en el Hospital de Niños de Tucumán, su batalla contra la leucemia fue superada.

Como si fuera poco, Alan también cumplió uno de sus sueños: conocer a los jugadores de River Plate. El encuentro fue gestionado gracias a la intervención del Hospital Italiano y personas que siguieron su historia. Fotos, abrazos y sonrisas con sus ídolos quedaron grabados como uno de los recuerdos más emocionantes de su recuperación.

Este miércoles al regresar a Monteros, Alan fue recibido con una caravana cargada de emoción. Vecinos, familiares, amigos y hasta autoridades locales salieron a la calle para darle la bienvenida. Globos, bocinazos y aplausos acompañaron su vuelta a casa en calle Santiago del Estero, del barrio Villa Nueva,

La historia de Alan no solo refleja una victoria médica, sino también la importancia de estar atentos a los síntomas, de insistir con los estudios y de confiar en los profesionales. Su madre lo resume con claridad: “Gracias a Dios y a los médicos, mi hijo está sano. No puedo pedir más”.