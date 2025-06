Narcotráfico en Alberdi: “Tengo miedo de que me pase algo”, dijo un dirigente gremial

La ciudad de Juan Bautista Alberdi está en el centro de una tormenta política y judicial. Juan Funez, dirigente de ATE y titular de la Secretaría de Juventud de la CTA, denunció públicamente una serie de irregularidades en la gestión municipal y aseguró que teme por su vida y la de su familia. "Lo único que quiero en estos momentos es protección. Tengo miedo de que me pase algo o alguien de mi familia", expresó en declaraciones a La Gaceta.

Funez fue mencionado en un audio que se viralizó durante los últimos días, en el que el empresario Roque “Chipi” Giménez graba al actual intendente de Alberdi, Luis Campos. En la grabación, surgen acusaciones cruzadas sobre manejos irregulares en la adjudicación de obras públicas. "Sí, soy 'Cucha Mota', el que vale $2", admitió Funez, en relación a cómo lo mencionan en la conversación.

El dirigente afirmó que su aparición en el caso se dio mientras cumplía funciones en el Tribunal de Faltas y decidió inspeccionar los avances de la remodelación del ex mercado municipal. "Ahí descubrí varias irregularidades. No se había avanzado en los trabajos, no había materiales ni herramientas. Sin embargo, se destinaron $400 millones para esa obra", denunció.

Ante la falta de respuesta institucional, Funez aseguró que optó por exponer la situación en redes sociales. "Ellos tienen arreglos con la Justicia y la Policía. Por eso el único camino que me quedó fue publicar en Facebook", indicó. También apuntó contra la empresa Giménez Consulting Groups SRL, que según el gremialista fue creada de forma irregular y recibió adjudicaciones millonarias por contratación directa.

El caso de la sala velatoria municipal también fue mencionado por Funez, quien aseguró que la obra costó $15 millones y "se llueve por todos lados". "Evidentemente hubo un acuerdo entre Campos y Giménez que la Justicia tendrá que investigar. ‘Chipi’ pasó de denunciante de la gestión a ser contratista del municipio", afirmó.

Consultado sobre si Giménez presionó a Campos para obtener contratos, Funez fue contundente: "Después de escuchar el audio, creo que ‘Pato’ Campos deberá dar muchas explicaciones. El audio lo dice todo".

El dirigente además negó haber robado elementos del obrador de Giménez, como aseguran desde el entorno del empresario. "Eso es una mentira más. ¿Cómo voy a robar algo de un lugar donde no había absolutamente nada?", señaló. Y fue más allá: "Me persiguen por denunciar la gestión. Para ellos es una molestia que haya jóvenes que quieran un cambio para esta ciudad abandonada".

Funez también rechazó acusaciones sobre su situación económica y defendió a su familia. "Dicen que tengo ingresos no claros, pero todos en Alberdi saben que vivimos de los alquileres. Se metieron hasta con mi abuelo de casi 100 años".

En una de las frases más alarmantes, el dirigente reveló que denunció al secretario de Hacienda, José Roldán, por vínculos con la venta de droga. "Es lamentable que en Alberdi esté pasando esto. Campos se quedó callado. Nunca dijo nada", declaró. Además, relató un hecho intimidatorio vinculado a su esposa embarazada. "Mandaron a Carlos 'Kokoz' Rodríguez a apretarme, la mano derecha de Roldán. Hoy está preso en Salta por haber asesinado a dos ciudadanos bolivianos en Orán", concluyó.

Funez anticipó que este lunes se presentará ante la Justicia para aportar pruebas de todas sus denuncias. Mientras tanto, la situación en Alberdi escala en tensión política, mediática y judicial, y amenaza con revelar un entramado más profundo de corrupción y violencia institucional.