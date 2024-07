Un alumno fue armado a la Universidad Tecnología de Tucumán

La tranquilidad de la Universidad Tecnológica de Tucumán se vio alterada cuando un alumno fue detectado con una pistola. El incidente, que generó preocupación entre los estudiantes y las autoridades, ocurrió el martes, cerca de la zona del estacionamiento y el bar del establecimiento.

La situación se desencadenó cuando una alumna se acercó a un joven de 18 años, quien aparentemente portaba un arma en la cintura. La joven, al notar el objeto, alertó a las autoridades universitarias, quienes, ante la posibilidad de un peligro mayor, decidieron contactar a la Policía Federal, dada la jurisdicción nacional del campus.

Según imágenes capturadas por las cámaras de seguridad, se ve al joven junto a efectivos de la Policía Federal, que rápidamente intervinieron en el lugar. Afortunadamente, la pistola resultó ser de juguete, lo que alivió las preocupaciones iniciales.

El joven, quien aún no tiene legajo en la universidad debido a que está rindiendo exámenes de ingreso, fue llevado a la comisaría ubicada en Santa Fe, entre Maipú y Muñecas, donde se convocó a sus padres. Tras las averiguaciones, no quedó detenido, ya que el objeto no representaba una amenaza real.

El alumno explicó que llevaba el arma de juguete "por seguridad", aunque las circunstancias exactas de su motivación no quedaron del todo claras.

El operativo policial duró aproximadamente diez minutos y, aunque no hubo mayores consecuencias, el hecho llamó la atención de la comunidad universitaria. (Contexto)