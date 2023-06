Hubo sorpresas en varias comunas de Monteros: Todos los ganadores

Doce comunas de Monteros renovaban ayer autoridades y la sorpresa invadió a varios localidades, donde los actuales comisionados comunales no pudieron retener la jefatura.

En Santa Lucía, el actual delegado, Roberto "Beto" Barrera (TpV) perdió su reelección contra Juan Carlos Norry (FdT). Este último obtuvo 1500 adhesiones, contra 1250 del comisionado. Todavía quedan dos mesas por escrutar, según el conteo oficial.

En la localidad de Amberes, María Clara Aguirre (CP) con 269 votos, cedió el lugar a Blanca Zilman (TpV) que contabilizó 341 votos. Lo mismo pasó en León Rouges y Santa Rosa, donde Pascual Robles (TpV) (1.480) no pudo retener la comuna y perdió ante el ex delegado Oscar Vega (A.C) que obtuvo 1.763 votos. En estas tres comunas no quedan mesas por escrutar.

En Acheral, el FTD venció con 1.552 sufragios. El candidato Wilians Ezequiel Trejo obtuvo el 46,5% de los votos. En Capitán Cáceres, también continúa el oficialismo de la mano de Tucumán para la Victoria. En ese lugar, Cristian Nieva obtuvo 547 votos en las tres mesas habilitadas. En Teniente Berdina, Hugo Lanconi remplazará a su mujer Norma Aguirre, el candidato tuvo 623 adhesiones.

En Soldado Maldonado, Los Sosa y El Cercado y Villa Quinteros, y Sargento Moya, los actuales delegados, Daniel Guanco, Jose "Pepilo" Albarracin y Carlos Juárez, Gustavo Marcial, y Sergio Díaz, retuvieron sus lugares, con el 50, 72%, 61,03%, 74,27% y 46,28, 67,53% de los votos, respectivamente.

Por último en Río Seco, Cesar Luis Mendoza obtuvo 1.150 y se quedó con la comuna