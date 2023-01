Kike Teruel, tras abandonar Los Nocheros: "Me voy muy feliz, mi tarea está cumplida"

Kike Teruel anunció el fin de semana pasado que se va de Los Nocheros. El cantante es uno de los miembros fundadores de la banda y había confirmado que su decisión se trataba de un "tema personal" y que acompañará a sus compañeros hasta abril, cuando concluyan todas las presentaciones pendientes.

"No me cae la ficha todavía, faltan como 20 shows por delante y hay varios productores tratando de armar una despedida. Cuando sea el último show me caerá la fecha", explicó a Cadena 3.

El cantante aseguró haber cumplido un ciclo y que no mira hacia atrás para no llorar. "Siento que me voy en el momento indicado, cuando está bien el grupo en un momento de proyección internacional que antes no tenía".

Y reflexionó: "No está bueno irse o tomar una decisión cuando está todo mal. Con los chicos lo acordé hace tres meses. Estoy muy bien y agradecido por la cantidad de mensajes. La música es nochera y va a quedar por siempre".

Kike contó las sensaciones que le generó haber tomado tal determinación. "Fue todo muy raro, pero los cuatro decidimos comunicar mi decisión en esta época. Empecé a hacer fotos mentales para recordar cuando llegue el último festival. Tomo estas decisiones para evolucionar e incursionar en otros ámbitos. Me voy muy feliz, mi tarea está cumplida".

También reveló que no tiene proyectos a futuro o alguna actividad musical cuando abandone efectivamente la banda. "No tengo nada para hacer. Me voy en un momento en el que no tengo otras propuestas o proyectos. Estoy seguro que el universo me dará algo que me guste".

"Tengo muchos proyectos con mi fundación que trabaja a nivel provincial y nacional, financiado por Naciones Unidas sobre construcciones sustentables. Estoy en la Casa de Gobierno de Jujuy presentando un proyecto, que además podría favorecer a varias provincias. Pero a nivel solista, no tengo ningún proyecto", adelantó en Cadena 3.

Respecto a la reacción de Los Nocheros al comunicar su salida, Teruel reveló que lo han apoyado desde el primer minuto que comunicó su decisión. "Ya en 2014 me fui bastante agotado, sabían que no tenía vueltas. Me conocen mucho, especialmente Mario y Rubén. Ya estamos grandes y es una decisión que no se toma de un día para otro".

Sobre su posible reemplazante, agregó: "Sé quién es el que me va a reemplazar, pero no puedo decirlo. Tampoco puedo vaticinar qué será de ellos porque ya no tengo ninguna injerencia en el grupo".

También le agradeció a la gente por el apoyo de años. "Hay gente que creció, se conoció y se casó con nuestras canciones. Es un sueño cumplido y le quiero agradecer a toda la gente. Seguiré por las redes hasta que en algún momento nos volvamos a encontrar".

Los Nocheros anunciaron recientemente que suspendían todos sus shows previstos para enero debido a las complicaciones de salud sufridas por la esposa de Mario Teruel y madre de Álvaro Teruel.

Sobre este punto, hizo referencia a "La Moro": "Sufrió un aneurisma el domingo. La operación salió bien pero hay que esperar. Está en un coma inducido, que le llevará 11 días de recuperación por lo menos. Es todo lo que puedo decir al respecto".

"Si dios quiere el 2 de febrero volvemos a Malargüe", finalizó.