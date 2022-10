Están disponibles las vacunas de refuerzo para sarampión, rubeola, paperas y poliomielitis

Al respecto Medina Ruiz comentó: “Esta campaña a nivel nacional está enfocada sobre cuatro enfermedades prácticamente sin circulación en la Argentina, pero en el mundo hay gran cantidad de casos, se trata de la poliomielitis, paperas, sarampión y rubeola. Estas son enfermedades poco frecuentes, pero en su momento fueron enfermedades muy graves que costaron la vida de muchos niños y estas se previenen con una vacuna antiviral que es la triple viral y la antipoliomielítica”.

Siguiendo esta línea el funcionario destacó que las vacunas estarán disponibles en todos los CAPS policlínicas y hospitales habilitados para que los niños se puedan inmunizar en toda la provincia. Lo que se aplica es una dosis adicional de la vacuna triple viral y de la fórmula contra la poliomielitis. La campaña nacional comenzó el 1° de octubre finalizará el 13 de noviembre.

“Es por esto que esta semana vamos a hacer más intensiva la vacunación, nosotros le pedimos a los padres que vacunen a sus chicos, no importa que ya hayan tenido las vacunas previas ya que estas son dosis adicionales que van a garantizar que no tengamos problemas en la Argentina ni en Tucumán. Frecuentemente vemos como surgen brotes en Brasil y considerando que estamos llegando al verano y seguramente habrá personas que viajen a este país es mejor estar preparados. Con tan solo una persona que traiga el virus y de pronto encuentre lugares con personas que no están vacunadas se pueden contagiar”, finalizó.