Petaca: "Se armó un despiole y yo no estaba enterado de nada"

Una situación que sorprendió a propios y extraños, pero que rápidamente tras la confusión, el vendedor de golosinas de la vereda de la Escuela Maternal, Victor Hugo "Petaca" Ibáñez, contó a MONTERIZOS lo sucedido.

"Hoy, cuando vinieron algunos papás que son funcionarios de la municipalidad, me enteré que se había armado un despiole bárbaro en la redes sociales" dice entre risas, y aclara rotundamente que a él nadie lo corrió. "Son mentiras, a mi nadie me corrió, me explicaron ayer que iban a poner rejas por el tema de robos, y me pasaron al costado", dijo.

El celebré vendedor monterizo, que está próximo a cumplir 81 años, detalló que todos los papás se vieron afligidos por la situación. "Nada que ver lo que decían en las redes sociales, yo ni tengo eso y me enteré esta mañana por los papás".

Para llevar aún mayor tranquilidad, "Petaca" detalló que desde la escuela le proveyeron hoy una mesa para poner sus productos. "Es cierto que las golosinas la ponía en el cantero, pero ahora está enrejado y me tuve que correr, los directivos me dieron esta mesa".

Desde el establecimiento educativo, detallaron a este medio que "que se puso en resguardo ese lugar porque por ahí subían a la planta alta y ya intentaron robar varias veces los parlantes y otros elementos".

"No tenemos ninguna intención de que el Sr. petaca se retire del lugar ,y menos crear algún inconveniente". "Es más Petaca está trabajando normalmente, como lo hace habitualmente", indicaron.

¿Polémica cerrada? Más que polémica se trató de una confusión magnificada en las redes sociales, sin corroboración de los usuarios ante el hecho. En este caso hay final feliz porque lo generado en las redes no era cierto.