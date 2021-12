Jaldo: “No tengan dudas que lo que firmamos ayer se va a cumplir en 2022”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, realizó un balance de lo que fueron los anuncios de los programas y proyectos realizados por parte del presidente, Alberto Fernández, ayer desde la ciudad de Monteros. En esa línea, el Primer Mandatario provincial destacó la inauguración del Anexo III del Centro Judicial Monteros y remarcó que los convenios firmados posteriormente “no son solo anuncios, son instrumentos legales” que deben desarrollar Nación y Provincia.

Participamos de la reunión del Gabinete Federal en la que firmamos convenios con el Gobierno nacional, que corresponden a obras y servicios por $33.000 millones. Para que puedan dimensionar este monto ronda entre el 8 y el 10 por ciento del presupuesto de la Provincia. Tenemos palabras de agradecimiento para el Presidente y para el jefe de Gabinete, Juan Manzur”, indicó Jaldo.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que "las firmas no han sido solo anuncios, sino que fueron formalizados en firmas de convenios, entre Nación y Provincia, que son instrumentos públicos que fijan responsabilidades de ambas partes”.

“Le agradecemos al Gobierno nacional, porque estos convenios tienen que ver con la realización de viviendas, infraestructura para el interior, obras de salud, recuperación de viviendas que se han deteriorado, como el caso de Manantial Sur, y otras obras y entrega de equipamiento”, dijo Jaldo.

El Primer Mandatario provincial aseguró que “el Presidente cumplió con la palabra empeñada con la provincia, porque quiere un país más federal. Lo que hizo ayer es practicar el federalismo no solo con palabras sino con hechos concretos, firmando los convenios por $33.000 millones. Ayer fue una reunión positiva para Tucumán, con el objetivo de ver cómo llegamos a cada rincón del territorio provincial, a cada familia para mejorarle la calidad de vida”.

Los fondos para los convenios firmados “presupuestariamente corresponden al Presupuesto 2021, por lo que no habrá necesidad de esperar al año que viene a que aprueben el Presupuesto del 2022 para iniciar las obras”, añadió Jaldo.

Por su parte, el presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla, dijo: “A muchos de los proyectos ya les dimos tratamiento legislativo. Siempre daremos las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo avance con los convenios. Nunca se hicieron anuncios de estas características para la provincia”.

Por último, Jaldo sostuvo que “desde el año 83, con la vuelta de la democracia, no se recuerda una jornada donde se hayan juntado funcionarios nacionales y provinciales, y se hayan firmado convenios como los de ayer. Tucumán no tuvo nunca un hecho de esas características: No hay dudas de que el año 2022 será de ejecución de obras y servicios públicos, porque ya tenemos el financiamiento”.

Acceso a la justicia

Jaldo también destacó la apertura del Anexo III del Centro Judicial Monteros, obra que permite “descentralizar la justicia y llevarla al interior de la provincia, como se hizo con el Centro de Concepción”.

El Gobernador indicó que la inauguración también habilitó servicios “que tienen que ver con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, sancionado por la Legislatura hace tres años”.

Durante la rueda de prensa el Gobernador estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente de esa Cámara, Regino Amado; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; los ministros Eduardo Garvich (Economía), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Miguel Acevedo (Interior), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo); el fiscal de Estado, Federico Nazur; la interventora del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Stella Maris Córdoba; el director de Vialidad de la Provincia, Ricardo Abad; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Augusto Guraiib; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina; y el secretario de Bienestar Educativo, Marcelo Romero, en representación del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer.