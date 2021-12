Alberto Fernández dejó inaugurado el edificio del Centro Judicial Monteros

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dejó inaugurado hoy el flamante edificio del Centro Judicial Monteros, junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, el gobernador Interino, Osvaldo Jaldo, el intendente de Monteros, Francisco "Pancho" Serra, y el presidente de la Corte de Tucumán, Dr. Daniel Leiva.,

"Hoy es un día histórico para Monteros, por el solo hecho de estar acompañado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, los monterizos nos sentimos honrados por esta visita", dijo en su alocución el intendente Serra.

A su turno, Jaldo, destacó que este moderno edificio fue producto de un trabajo en conjunto de los tres poderes del estado. "El servicio que va a prestar es mucho más importante, ya que descentralizamos aún más la justicia en Tucumán, con este Centro Judicial, con el de Concepción y ahora con el del Este", precisó.

Por lado Juan Manzur, dijo: "Nos llena de orgullo esta obra construida en plena pandemia a pesar de las dificultades, y que incluye todas las comodidades, además de tecnología de última generación".

"Estoy feliz de estar acá, hermanos y hermanas de Monteros", dijo Alberto Fernández al iniciar su discurso. A continuación, remarcó la infraestructura con la que se dotó la nueva sede del Centro Judicial de Monteros. "Acá no solamente están poniendo en marcha un edificio, están garantizando un servicio de justicia para 200.000 tucumanos”.

“Todos escuchamos que la justicia lenta no es justicia, y es cierto”, reflexionó. En ese sentido, indicó que, cuando se dilatan los procesos, "uno tiene la sensación de que ese castigo no es un castigo, y que la sanción no es una sanción”.

El moderno edificio inaugurado hoy, cuenta con salas de audiencias penales y civiles, y con espacios para el funcionamiento de la Oficina de Gestión de audiencias, el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación, distribuidos en cinco plantas; con una infraestructura acorde a las demandas actuales, con todas las comodidades para la atención de la comunidad y con tecnología que permite agilizar los trámites judiciales.