Allanaron una vivienda en el B° Ibatín por una causa de amenazas agravadas y secuestraron auto y bicicleta

Personal de la Policía de Monteros realizó este viernes un allanamiento en el marco de una causa identificada sobre amenazas agravadas por el uso de armas”, cuya víctima es una mujer mayor de edad.

La medida judicial se concretó alrededor de las 18:35, en un domicilio ubicado en calle Italia de Monteros, lugar de residencia de un hombre de 33 años. El procedimiento fue realizado por personal de guardia y del Área Investigativa de la dependencia, en cumplimiento de una orden judicial dispuesta en el marco de la investigación. La medida incluyó allanamiento, registro, requisa y secuestro, y contó con la presencia de dos testigos hábiles.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron un automóvil Volkswagen Gol de color rojo, dominio EQO-514, y una bicicleta marca Venzo rodado 29, de color negro con detalles celestes y amarillos.

Tras el procedimiento, se estableció comunicación con la Unidad Fiscal interviniente, quienes dispusieron la intervención de personal de División Criminalística Monteros y el secuestro de los elementos incorporados al mandato judicial.

La medida finalizó con resultado positivo y los elementos secuestrados quedaron en calidad de secuestro judicial a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

El operativo estuvo bajo la supervisión del comisario general Marcos Goane, jefe de la URO; el comisario mayor Juan Domingo Carrizo, segundo jefe de la URO; y el comisario inspector Oscar Alderete, jefe del COP URO.

Como supervisor intervino el comisario inspector Walter Guido Juárez, jefe de Zona 3 URO. La medida fue llevada adelante por los jefes de la Comisaría Monteros, subcomisario Mario Alberto Acosta (Jefe de la Comisaria de Monteros) el oficial principal Mauricio Lazarte (2° Jefe), y los Of. Pples. Pablo Chávez y Fernando Carrizo.