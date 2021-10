Río Seco: "Ahora yo le tengo que explicar a mi hijo que no va a ver más a su padre"

En la audiencia de formulación de cargos, la pareja de Juan Manuel Espíndola, quien fue asesinado de una puñalada el pasado domingo en Río Seco, realizó un desgarrador relato y dijo que "Jorge Carabajal tiene que pagar por lo que hizo".

"Es un daño irreparable. No puede ser que exista tanta violencia. Ahora yo le tengo que explicar a mi hijo que no va a ver más a su papá, quiero justicia para mi hijo que no tendrá más a su padre”, expresó la joven, mamá del hijo de Espíndola.

Durante la audiencia, en la que participaron el fiscal Ramón Enrique Rojas y el auxiliar Bernardo Sassi, Carabajal fue imputado provisoriamente bajo la calificación legal de homicidio simple en calidad de autor. La defensa del imputado había pedido el cambio de calificación porque según su teoría, Espindola había actuado en exceso de su legítima defensa. Sin embargo el juez interviniente convalidó la acusación formulada por la fiscalía.

“Este ministerio entiende que el imputado ha obrado con total desprecio hacia el valor más preciado que es la vida humana, que le fue arrebatada al señor Espíndola con su accionar”, expresó Sassi y solicitó seis meses de prisión preventiva para el acusado. El pedido se fundamentó en el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, en virtud de la gravedad del hecho y la pena en expectativa (de ser declarado culpable podría recibir una condena de entre 8 y 25 años). El magistrado hizo lugar al pedido del MPF de manera parcial y ordenó que el imputado permanezca encerrado por 90 días mientras avanza la investigación.

Según la justicia, el acusado, Jorge Antonio Carabajal, se trenzaron en un forcejeo. Carabajal portaba un cuchillo con una hoja de metal de 15 centímetros de largo con el cual en un momento dado apuñaló a Espíndola en la zona intercostal derecha, lesionando el diafragma y el hígado, según especificó el informe forense. Como consecuencia de las heridas, la víctima falleció camino al hospital.