Arribaron 75.000 dosis de Sinopharm y 23.000 del segundo componente de Sputnik V a la provincia

Este viernes, arribaron a Tucumán 75.000 dosis de Sinopharm y 23.000 del segundo componente de Sputnik V. El cargamento fue recibido por la ministra de Salud, Rossana Chahla, en Depósito Central de Jujuy al 130.

"Esto nos permite llegar hasta las personas que se vacunaron hasta el 3 de septiembre. La información estará impactada en la página www.vacunartuc.gob.ar para que la gente pueda ver qué día le corresponde llegar a su nodo", explicó la ministra.

Estamos colocando también segundas dosis a los adolescentes y continuamos con los menores. Por ello es oportuna la organización de manera que no haya interferencia con los distintos grupos que se están inoculando", indicó la ministra.

Menores vacunados

Respecto a la vacunación de niños, Chahla aseguró que ya son 10.000 los inmunizados, lo cual es un número importante habiendo empezado la semana pasada con este grupo. Al mismo tiempo, también dijo que están inoculando en diferentes escuelas junto a los equipos sanitarios.

En esta oportunidad, la funcionaria aprovechó para llevar un mensaje motivador a los padres de aquellos niños que no hayan decidido vacunarse y expresó: "Es importante que nuestros hijos estén vacunados, que los papás los acompañen. Esta es una vacuna con virus muerto, que prácticamente no tiene efectos adversos, hasta el momento con la cantidad de chicos que ya se inmunizaron no tuvimos problemas con ninguno de ellos, queremos que estén tranquilos y que sepan que la mejor manera de cuidarlos y de protegerlos es con la vacunación y la prevención primaria".

Y continuó: "Esta vacuna es una más del calendario, por eso necesitamos que nos acompañen en este desafío de tener protegidos a todos los chicos".