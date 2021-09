Claves para garantizar el voto a las personas trans en las PASO

Érica Brunotto, secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán, brindó detalles de la "Campaña Derecho al Voto" y "Sacá tu voto del closet" en Meta! por el streaming de eltucumano.

La funcionaria provincial detalló que estas iniciativas apuntan a la implementación de la ley de identidad de género 26.743, que explicó "es una ley que tiene muchos años, pero todavía no se está manejando y no se conoce cómo se debe tratar a las personas que se perciben de forma distinta a las que figura en el DNI".

"Tiene que ver con cómo se autopercibe una persona: me puedo autopercibir mujer y estar inscripta como varón", planteó Brunotto, y subrayó a modo de ejemplo que en ese caso a la hora de presentarse a votar ante las autoridades de mesa "me deben tratar como mujer, como me autopercibo".

"Hay personas que decidieron hacer el cambio en el registro, y hay otras que no", señaló la secretaria de Estado de, y detalló que "es un proceso de capacitación para que sepamos que a todas las personas debemos tratarlas por su identidad autopercibida".

Brunotto instó a que "de forma respetuosa debemos preguntarle a la persona cómo quiere ser tratada", y recomendó "alejarlo de multitud, poder preguntarle a la persona sola no a viva voz o exponiéndolo".

Finalmente, recalcó que "hubo instancias de capacitación para los partidos políticos", y adelantó que "vamos a seguir trabajando hasta (las elecciones generales de) noviembre".

"Esto tiene que ver con ponerse en el lugar del otro y ser solidarios todos los días", enfatizó.

Fuente: El Tucumano