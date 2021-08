Los adolescentes tomaron la posta en el nodo de vacunación y cuentan sus experiencias

Este lunes se dio un nuevo paso en la vacunación contra el Covid-19 en la provincia. El nodo de vacunación de Monteros inició la inmunización a adolescentes, de entre 12 a 17 años, con comorbilidades. Los menores concurren acompañados por un adulto responsable, además de presentar la constancia de la condición de salud que implique un mayor riesgo frente a la pandemia.

Pueden vacunarse adolescentes con comorbilidades tipo Diabetes tipo 1 y 2, obesidad, patologías respiratorias, renales, neurológicas, aquellas personas que estén recibiendo tratamientos inmunosupresores y aquellos que tengan Certificado Único de Discapacidad.

Considerando las características de los pacientes, desde el nodo apuntaron a reducir aún más el tiempo de espera, para evitar tensiones e incomodidades de los adolescentes y las medidas ya están dando resultado; los mismos beneficiarios de las dosis destacaron la rapidez en la atención. La Dra. Adriana Escaño, explicó a MONTERIZOS que se han preparados núcleos especiales para los menores, y están separados de los mayores de 18 años. "Tienen que sentirse cómodo, y también algunos menores tienen que ser acompañado, por eso se ha previsto todo eso para darle tranquilidad a la familia".

Leo, Jesús y Gabriel: Con nervios, pero felices por sus dosis

En casa de Leo solo faltaban de vacunarse él de 15 años y su hermanita de 6. Por eso, ahora, en su familia están muy felices hoy porque ya pudo recibir su dosis. Leo es de Santa Lucía, cuenta con un Implante Coclear por su hipoacusia y con el retorno a la presencialidad, debe tomar el colectivo para ir a su escuela en San Miguel de Tucumán "Estamos más tranquilos ahora. El viaje a la capital no es fácil y nos tensionaba mucho la exposición, sin que él tuviera la inmunización", explicó a MONTERIZOS, María Bellido, mamá de Leo.

Mientras, Gabriel, que llegó desde el barrio Matadero, contó al portal "No me dolió la vacuna. Me trataron bien". Gabi tiene 16 y le encanta el fútbol, así que al contarle a la enfermera, que lo inocularía, sobre el partido de River, para relajarse, sonrió a saber que ella también es hincha del mismo equipo y los nervios se disiparon.

Silvia, mamá del adolescente, quien debe trasladarse en andador por una parálisis cerebral, acotó "estaba nervioso primero, aunque ya sabe todo de la vacuna, porque se informó", ella también destacó "No nos demoramos nada".

Gabriel, al ser consultado sobre las razones por las cuales quiso recibir la vacuna, explicó "espero que ahora pueda ir a jugar a la pelota, que mi mamá me deje", ya que sus amigos también lo esperan para hacer algunos pases y volver a disfrutar de compartir al aire libre.

Por último, Jesús tiene 12 años y se trasladó desde Villa Quinteros. Jesús tiene TEA y su mamá Rosa notó la tensión en su cuerpo con la proximidad de su turno, sin embargo sonríe al escuchar a su hijo preguntar "¿eso es todo?", porque no le dolió nada.

Segunda dosis

La vacuna Moderna es de ARN y Nación ya ha previsto las segundas dosis para éste grupo etario, dentro de 28 días.