Miguel Angel Sharruf figuraba en su DNI, pero el todo mundo lo llamaba «Cacho», falleció esta madrugada como consecuencia de una grave enfermedad.

Sharruf de 63 años tuvo un largo pasó por el automovilismo tucumano, en autocross, rally, y también en las cuestiones administrativas. Además, fue miembro de la Federación Argentina de Industria de Pan y Afines.

En marzo de este año, Cacho fue internado en la capital tucumana y había expresado que dejó de fumar hacía un par de años y que por causas de una trombosis en la pierna bajó 12 kilos. «Hace unos veinte días, caminando, me empecé a cansar. No le di mucha importancia, pero hace una semana me hice unos estudios y me detectaron leucemia”, le había explicado al sitio Motorplustucuman.com.

Desde esos días, comenzó un largo camino de lucha, en donde amigos y familiares solicitaban donaciones de sangre para el querido «Cacho».

Esta mañana, la noticia que nadie quería escuchar llegó. Desde la redacción enviamos nuestras condolencia a sus familiares y amigos.