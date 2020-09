Hernán Aldonate, el ex concejal de Monteros destituido de su banca por haber organizado una supuesta fiesta de cumpleaños en plena cuarentena, realizó un descargo a través de las redes sociales.

“Durante todo este tiempo me mantuve en silencio por varias razones, pero fundamentalmente por respeto a la gente que no la está pasando bien por esta terrible pandemia que estamos sufriendo, y hoy por hoy lo que menos quieren saber es de peleas políticas. Pero todo tiene un límite. Recibí ataques de todos lados, principalmente políticos, basados en mentiras, calumnias e injurias. Desde el minuto cero me puse a disposición de la Justicia, la cual después de varios meses dictó sentencia sin hallarme culpable de nada, ni adjudicarme ninguna responsabilidad en los hechos que se me imputaron”, cuestionó. Y agregó: “los concejales han trastocado los verdaderos hechos ocurridos, y al amparo de influencias políticas han pretendido convertir en una fiesta multitudinaria, que jamás existió, lo que no fue más que un almuerzo familiar”.

“Tuco” Aldonate, ex director de Transporte de la Provincia, tachó de ilegítimo el proceso que lo destituyó. “La decisión de separarme del Concejo es ilegítima e injusta. No se han seguido los procedimientos de ley y se me ha privado de derechos esenciales como el del debido proceso y de la defensa. La decisión es producto de una sobreactuación política, arbitraria, desproporcionada y de una severidad inusitada que la priva de todo fundamento de derecho y justicia”, expresó el ex concejal, quien cerró su publicación con su firma y el mensaje “elegido por el voto popular”.

Fuente: La Gaceta