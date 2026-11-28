El taekwondo del departamento Monteros tendrá representación en el Campeonato Mundial de Bulgaria 2027. Brandon Rodríguez, un joven de 15 años oriundo de Acheral, se consagró campeón en una competencia de combate realizada en Rosario y obtuvo la clasificación para integrar la delegación argentina.

El deportista logró el primer puesto en su categoría en un torneo que reunió a 120 competidores. Con este resultado, aseguró su lugar en la próxima cita mundialista, donde representará a Tucumán junto a la selección provincial.

Rodríguez forma parte de la escuela DAN GUN Concepción, dirigida por el profesor Alejandro Ríos, VI Dan de Taekwondo ITF Oficial. La institución fue la única representante del sur tucumano en la competencia.

El logro es resultado de la disciplina, la dedicación y el talento del joven deportista, que tendrá ahora la oportunidad de competir por primera vez en un Campeonato Mundial y cumplir uno de sus grandes sueños.

Con su clasificación, Brandon Rodríguez llevará el nombre de Acheral y de Tucumán a una competencia internacional que se desarrollará en Bulgaria durante 2027.