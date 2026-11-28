Una boa arcoíris apareció frente a una vivienda de calle Pedro Riera, en la localidad de Tapia, y motivó la intervención de efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán.

El procedimiento se inició luego de que un vecino alertara sobre la presencia del ejemplar y solicitara asistencia ante la preocupación por la seguridad de su familia y de las personas que viven en la zona.

Con conocimientos específicos para el manejo de animales silvestres, los efectivos lograron capturar a la serpiente y ponerla a resguardo, evitando posibles riesgos durante la intervención.

El procedimiento fue comunicado a la División Flora y Fauna de la Provincia, que deberá intervenir para garantizar el resguardo correspondiente del ejemplar.

La actuación permitió retirar al animal del sector habitado y, al mismo tiempo, proteger la vida silvestre.