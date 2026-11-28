El rally santiagueño tuvo protagonistas monterizos en el cierre de la temporada. Julio César Perea y su hijo Benjamín lograron el subcampeonato de la categoría A1, luego de finalizar en el cuarto puesto durante la competencia disputada en Termas de Río Hondo.

La dupla tucumana sumó puntos importantes a lo largo del campeonato y consiguió ubicarse entre los mejores de su división. De esta manera, padre e hijo coronaron una temporada marcada por el trabajo, la dedicación y la pasión compartida por el automovilismo.

Tras finalizar la competencia, Benjamín expresó su satisfacción por el resultado, aunque reconoció que el objetivo era quedarse con el título.“Lo dimos todo hasta el final, pero no nos alcanzó. Cerramos una gran temporada, llena de esfuerzo, sacrificio y aprendizaje, logrando este hermoso resultado”, manifestó.

También agradeció al equipo Troglia Rally Competición por el trabajo de puesta a punto durante todo el año, además del acompañamiento de familiares y amigos.

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo dedicado a su padre, con quien comparte la experiencia dentro del auto de competición: “Gracias, papá, por permitirme ser parte en tu derecha. Fue un placer enorme poder compartir esto que tanto nos apasiona”.

Con el subcampeonato de la A1, los Perea cerraron un año destacado en el rally santiagueño y dejaron en alto la representación de Monteros en el automovilismo regional.