Tras la inauguración de la nueva rotonda en el acceso a la ciudad de Juan Bautista Alberdi, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Tucumán difundió las especificaciones técnicas para garantizar su uso correcto por parte de automovilistas y transportistas. Se trata de una infraestructura vial innovadora, la primera de estas características en la provincia, proyectada para hacer compatible el tránsito urbano con el paso constante de camiones de gran porte vinculados a la actividad industrial y la zafra.

El titular de la cartera, Marcelo Nazur, explicó que el diseño responde a normativas internacionales de seguridad vial y aclaró las dudas surgidas respecto al ancho de la traza: "Esta rotonda tiene un diámetro de 58 metros e incorpora un elemento clave que es el cordón montable. Al ser la primera en Tucumán, es fundamental explicar que este sector forma parte activa de la calzada y no es una vereda o isla central intocable".

¿Qué es el cordón montable y cómo funciona?

El cordón montable es un borde de bajas dimensiones que da continuidad a la calzada hacia el interior mediante una superficie inclinada con mayor pendiente. Su implementación cumple una doble función estratégica para la seguridad vial:

Para automóviles y vehículos livianos: El desnivel y la inclinación inducen al conductor a respetar el radio de curvatura exterior de la rotonda. De este modo, se evita que los autos realicen maniobras "cortando" en línea recta a alta velocidad, obligándolos a reducir la marcha en una zona de ingreso urbano.

El desnivel y la inclinación inducen al conductor a respetar el radio de curvatura exterior de la rotonda. De este modo, se evita que los autos realicen maniobras "cortando" en línea recta a alta velocidad, obligándolos a reducir la marcha en una zona de ingreso urbano. Para camiones y transporte pesado: Los vehículos de gran porte cuentan con el espacio necesario para completar su radio de giro sin inconvenientes. El diseño está preparado específicamente para que las ruedas traseras de los acoplados y semirremolques suban o "monten" sobre este cordón y utilicen la franja inclinada interna.

Uso correcto para evitar maniobras riesgosas

Desde la repartición remarcaron que el principal inconveniente detectado en las primeras horas de habilitación se debe a que los transportistas intentan esquivar el cordón montable, utilizando únicamente el carril externo.

"El cordón montable y la porción de calzada inclinada forman parte de la rotonda y deben ser utilizados por los camiones de gran porte. Cuando el transporte pesado aprovecha toda la superficie habilitada, el giro es fluido y seguro. El objetivo central de esta ingeniería es bajar las velocidades de circulación tanto de autos como de camiones a parámetros seguros para el ingreso a una ciudad", concluyó Nazur.