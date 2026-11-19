



Un joven de 22 años fue demorado en la madrugada de hoy por la Policía de Tucumán, acusado de amenazar a su madre con un arma blanca en un hecho ocurrido en el barrio San Martín, en Famaillá.

El episodio se registró en pasaje Chile, en el barrio San Martín de Famaillá, donde la mujer pidió ayuda tras ser amenazada por su hijo. A partir de ese pedido, efectivos de la Patrulla Motorizada realizaron recorridos por la zona y lograron localizar al acusado, quien tenía en su poder el cuchillo utilizado durante el episodio.

El arma blanca fue secuestrada y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Centro Judicial Monteros, que continuará con las actuaciones correspondientes.