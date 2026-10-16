Cuatro policías que participan de búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco están sin contactos

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano continúa en el cerro Ñuñorco, en la zona de El Mollar, con un amplio despliegue de personal y equipos especializados. Este viernes por la tarde, la Municipalidad de Tafí del Valle informó que todavía no hay novedades oficiales sobre el paradero del docente jubilado, desaparecido desde el lunes 12 de octubre.

Más de 70 personas participaron durante la jornada de los rastrillajes, con la colaboración de Defensa Civil, bomberos voluntarios de Tafí del Valle, Concepción y otras localidades, Policía Federal, personal de Parques Nacionales, organismos provinciales, Guardia Urbana, baqueanos y equipos especializados.

La información del operativo es centralizada por las autoridades policiales, por lo que se aguarda un nuevo informe oficial sobre los avances de la búsqueda.

Las condiciones meteorológicas y las características del terreno representan uno de los principales obstáculos para los equipos. Las lluvias, la nieve, el barro, las crecidas de los ríos y la intensa neblina dificultan los desplazamientos y reducen considerablemente la visibilidad en la montaña.

El operativo comprende el recorrido de distintas quebradas y filos del cerro, algunos de difícil acceso y que requieren medidas especiales de seguridad. Según la información difundida, hay sectores ubicados por encima de los 2.800 metros de altura, donde las condiciones impiden avanzar con normalidad.

Para intentar localizar al senderista se utilizan drones de la Digedrop, perros especializados y patrullas integradas por personal de distintas fuerzas, además de baqueanos que conocen la zona.

También buscan a cuatro policías

A las dificultades para encontrar a Moyano se sumó otro contratiempo: la pérdida de contacto con cuatro efectivos policiales que participaban de las tareas durante la noche anterior.

Las condiciones extremas del terreno, los cruces de ríos crecidos y los sectores cubiertos de nieve y barro dificultaron el avance de las motocicletas durante el operativo.

Ante esta situación, está prevista para este sábado la llegada de un equipo especializado de enduro encabezado por Walter de Lisi, que ingresará por la zona de Monteros para colaborar en la localización de los efectivos.

Quién es Raúl Alfredo Moyano

Moyano tiene 59 años, es docente jubilado y reside en el sur del país. Había llegado a Tucumán a fines de septiembre para recordar el aniversario del fallecimiento de su madre y visitar a sus familiares.

El lunes 12 de octubre, durante una visita a El Mollar junto a sus hermanos, decidió realizar una caminata en solitario hacia la cumbre del cerro Ñuñorco. Si bien tenía experiencia en senderismo y acostumbraba realizar ascensos en la Patagonia y el norte argentino, era la primera vez que recorría esa montaña.

Durante la travesía compartió con su familia capturas del mapa de su aplicación de seguimiento. Alrededor de las 17, envió un mensaje de voz para avisar que comenzaba el descenso y coordinar el reencuentro. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

El hombre mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura robusta, cabello canoso y barba corta. Posee tatuajes de un cóndor y del escudo de River Plate en los brazos.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón verde tipo cargo, camiseta verde flúor y zapatillas grises. Llevaba una mochila negra con lentes y una bandera azul de alpinistas.

La búsqueda continúa en una zona de montaña donde el clima y la dificultad del terreno condicionan cada avance, mientras familiares y equipos de rescate esperan novedades sobre el paradero de Moyano.