Tras el alerta por la demora en el envío de vacunas a las provincia, Nación reactivo la entrega

El Ministerio de Salud de la Nación anunció el inicio de un nuevo envío de vacunas a las provincias, con el objetivo de regularizar las entregas previstas para el segundo trimestre de 2026. El cronograma fue acordado junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y comunicado a los ministros de salud jurisdiccionales durante la última reunión del Consejo Federal de Salud.

En un contexto marcado por las complejidades del transporte internacional, la cartera sanitaria nacional y la OPS trabajaron de manera conjunta para mitigar el impacto de las demoras logísticas y dar respuesta a las necesidades urgentes del país. Como resultado, el próximo viernes 24 de abril comenzará la distribución de alrededor de 1.200.000 dosis de vacunas de BCG, Hepatitis B, Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela y Meningococo B. En algunos casos, los envíos se completarán el 28 de abril, mientras que otros se realizarán de manera escalonada durante mayo.

Con el fin de brindar mayor certidumbre a las provincias y a la ciudadanía, Nación y OPS acordaron sostener un plan de entregas con actualizaciones periódicas, garantizando transparencia en los procesos de compra y coordinación técnica sobre cada adquisición. Este esquema busca fortalecer la previsibilidad de los suministros y reducir el impacto de contingencias internacionales en el futuro.

La vacunación constituye una política prioritaria para el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene a su cargo la compra y distribución de todas las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. Cada jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recibirá la comunicación oficial de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) con el detalle de las fechas de entrega, asegurando así el seguimiento y la continuidad de las estrategias de inmunización en todo el país.