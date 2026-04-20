Incendio en Monteros: más de diez dotaciones trabajaron para contener el fuego y evitar su propagación

El incendio de gran magnitud que se desató en el depósito de Bicleteria Rivadavia en Monteros logró ser controlado tras un intenso operativo conjunto de bomberos de distintas localidades. Así lo confirmó Marcelo Graneros, Jefe del Cuartel de Bomberos de Aguilares, quien brindó detalles sobre el trabajo realizado durante la emergencia.

“El siniestro fue controlado. Solo quedan algunos focos pequeños en el interior a los que no podemos acceder por una cuestión de seguridad, debido al riesgo de colapso de la estructura”, explicó el jefe de bomberos en diálogo con MONTERIZOS, al tiempo que destacó que esos puntos no representan peligro de propagación.

El operativo fue coordinado a través del sistema de respuesta de la Federación 3 de Junio, lo que permitió la rápida intervención de múltiples cuarteles. Participaron dotaciones de Monteros (4 dotaciones), Simoca (1 dotación), Concepción (4 dotaciones), Alberdi (1 unidad de transporte) y Aguilares (1 dotación), que trabajaron de manera articulada para contener el fuego.

Granero destacó que la magnitud del incendio obligó a desplegar un importante volumen de recursos, incluyendo camiones cisterna, autobombas y personal especializado. “Cuando se suman varios cuarteles, los recursos crecen y eso permite un mejor abordaje de este tipo de siniestros”, señaló.

Además, subrayó el rol clave de la comunidad y de otros organismos que colaboraron durante la emergencia. “Hubo participación de vecinos, del servicio de emergencias 107, la Policía, Defensa Civil y personal municipal. Es un trabajo mancomunado para reducir el impacto”, afirmó.

Aunque el incendio está contenido, los equipos continúan trabajando en la zona para enfriar sectores y evitar reactivaciones, mientras se aguarda una evaluación final de los daños estructurales y materiales provocados por el fuego.