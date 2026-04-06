Fue trágico el temporal en Tucumán: tres muertos, y decenas de evacuados

El fuerte temporal de lluvia y viento que azotó a Tucumán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo dejó un saldo trágico: tres personas fallecidas, decenas de evacuados y múltiples barrios afectados por inundaciones en distintos puntos del territorio.

Entre las víctimas se encuentra Lisandro, un niño de 12 años que murió electrocutado en San Miguel de Tucumán, y una joven pareja identificada como Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), cuyos cuerpos fueron hallados dentro de su vehículo tras ser arrastrado por la corriente.

La muerte del niño

El hecho ocurrió en la zona de avenida Jujuy al 2800, en el barrio Villa Angelina, donde el menor se encontraba jugando con amigos en una plaza mientras el agua avanzaba rápidamente producto de las intensas lluvias.

De acuerdo al testimonio de vecinos, en medio de los anegamientos el niño habría tocado un poste de luz que se encontraba electrificado, recibiendo una descarga fatal.

Las imágenes posteriores al hecho muestran el boulevard completamente cubierto de agua, reflejando la magnitud de la inundación en ese sector y la peligrosidad de la situación.

La pareja hallada sin vida

El temporal también provocó la muerte de Robles y Albornoz, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familiares durante la tormenta.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que ambos fueron encontrados sin vida dentro de su automóvil.

La pareja había sido vista por última vez cerca de las 21 del sábado, cuando regresaban de un casamiento realizado en un salón de la zona. En ese momento, se encontraban dentro de su vehículo esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta.

Ante la falta de noticias, sus familiares radicaron una denuncia por averiguación de paradero en una comisaría de Lomas de Tafí y difundieron un pedido de ayuda en redes sociales.

Finalmente, el automóvil —un Nissan Versa blanco— fue hallado en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la ruta 9.

Situación crítica en distintos barrios

El temporal generó además anegamientos, desbordes de canales y evacuaciones en distintos puntos de la provincia, dejando a numerosas familias afectadas y provocando importantes daños materiales.

Las autoridades continúan trabajando en las zonas más comprometidas mientras se evalúa el alcance total de los daños.

El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, cuya intensidad y frecuencia parecen ir en aumento en la región.