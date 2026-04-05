Temporal en Monteros: en menos de 4 horas cayeron más de 260 mm y hay barrios anegados

La intensa tormenta sorprendió a la ciudad y provocó daños en múltiples zonas. Vecinos reportaron ingreso de agua en viviendas y calles colapsadas.



Un verdadero diluvio azotó este sábado a Monteros. En menos de cuatro horas se registraron más de 260 milímetros de lluvia, según datos aportados por la Agencia Inta Monteros, volumen extraordinario que provocó anegamientos generalizados y complicaciones para decenas familias.

Las intensas precipitaciones, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas, generaron el colapso de desagües y la acumulación de agua en calles y viviendas. Como consecuencia, varios barrios resultaron seriamente afectados, con vecinos que debieron actuar de urgencia para evitar mayores daños.

Entre las zonas más afectada se encuentran barrios como Eucalipto, Villa Alcira, Villa Nueva, Mataderos, Villa Heredia, Monteros Viejos y Santa Rita, donde el agua ingresó a los hogares y obligó a muchos a resguardar pertenencias o directamente autoevacuarse.

El fenómeno, que se desarrolló en un corto período de tiempo pero con una intensidad inusual y generó preocupación

Mientras tanto, un equipo de emergencia con Desarrollo Social y Defensa Civil a la cabeza trabajan en la asistencia a los damnificados y el relevamiento de daños, en una jornada que quedará marcada como una de las más intensas en materia de lluvias recientes en la ciudad.

Las imágenes y testimonios de vecinos reflejan la magnitud del temporal.