Se despide el calor en Tucumán: llegan tormentas y un fuerte descenso de temperatura

El calor en Tucumán tiene las horas contadas. Según explicó el meteorólogo Cristofer Brito, del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 4 de abril será el último día con temperaturas elevadas, al menos durante la primera quincena del mes.

El ingreso de un frente frío marcará un cambio rotundo en el clima. El alivio se sentirá con fuerza desde el domingo y se profundizará el lunes.

El cambio llegará con el ingreso de un frente frío durante la noche del sábado, que provocará chaparrones y tormentas localmente fuertes, generando un descenso térmico que se hará sentir con claridad entre el domingo 5 y, sobre todo, el lunes 6.

El detalle día por día, brindado por Britos, anticipa un fin de semana con paraguas en mano y abrigo listo:

➡️ Sábado 4: Jornada todavía calurosa, con cielos parcialmente nublados, ambiente húmedo e inestable hacia la noche. Entre las 19 y las 23 horas comenzarán a desarrollarse tormentas desde el sur de la provincia. Se esperan mínimas de 21° y máximas de 32°.

➡️ Domingo 5: El cambio ya será evidente. Se prevé nubosidad variable, con lluvias y lloviznas dispersas y algunas mejoras temporarias. La temperatura bajará de forma marcada, con mínimas de 17° y máximas de 22°.

➡️ Lunes 6: Continuará el tiempo inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones intermitentes. El ambiente será más fresco, con mínimas de 15° y máximas que apenas alcanzarán los 20°.

Además de la lluvia, el dato a tener en cuenta es la intensidad de las tormentas del sábado por la noche. No se descartan precipitaciones abundantes en cortos períodos, posible caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Las ráfagas de viento, en tanto, dependerán del desarrollo de cada sistema.

El escenario marca una transición clara: después de varios días de calor húmedo y pesado, Tucumán entra en una etapa más acorde al otoño. Un cambio que muchos esperaban… aunque llegue con tormenta incluida.