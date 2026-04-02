Semana Santa: cronograma completo de misas, procesiones y celebraciones litúrgicas

La comunidad católica de Monteros ya se prepara para vivir una de las fechas más importantes del calendario litúrgico con la difusión oficial del cronograma de actividades de Semana Santa 2026. Las celebraciones incluirán misas, bendiciones, vía crucis y procesiones que convocarán a fieles en distintos puntos de la ciudad y sus capillas.

Las actividades comenzaron con el Domingo de Ramos, que tuvo celebraciones tanto el sábado 28 de marzo como el domingo 29, incluyendo bendición de ramos, procesiones y misas en la sede parroquial y diferentes capillas como San Ignacio de Loyola, San Cayetano, Divina Misericordia, entre otras.

Durante la Semana Santa, el programa continúa con celebraciones diarias. El Lunes Santo se realizó la Celebración de la Palabra en sede parroquial, mientras que el Martes Santo tuvo lugar el tradicional Vía Crucis juvenil desde la Parroquia Sagrado Corazón hasta Nuestra Señora del Rosario, seguido de la Santa Misa. Durante el Miércoles Santo se realizó el Vía Crucis de niños alrededor de la plaza Bernábe Aráoz y una nueva celebración litúrgica por la noche.

El Triduo Pascual, corazón de la Semana Santa, comenzará el Jueves Santo con la Misa de la Cena del Señor a las 20:00 en sede parroquial, junto al tradicional lavatorio de los pies y adoración al Santísimo. También habrá celebraciones en distintas capillas desde las 18:00.

El Viernes Santo estará marcado por la Celebración de la Pasión del Señor a las 15:00 y el Vía Crucis por las calles de la ciudad a las 20:30. Además, durante la mañana se desarrollará una jornada de celebración penitencial en la sede parroquial.

El Sábado Santo tendrá su momento central con la Vigilia Pascual a las 20:30, una de las ceremonias más significativas del calendario cristiano.

Finalmente, el Domingo de Pascua (5 de abril) contará con misas a las 10:00 y 20:30 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y a las 18:00 en la Capilla San Ignacio de Loyola, en el barrio Soldado Maldonado.

Con una agenda cargada de actividades religiosas, Monteros se prepara para vivir intensamente una Semana Santa que combina tradición, fe y participación comunitaria en cada rincón de la ciudad.