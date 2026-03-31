Presentan en Monteros el documental “El Silencio que quedó” en homenaje a los hermanos Arancibia

Se presenta en Monteros el documental “El Silencio que quedó”, que recuerda a Isauro y Arturo Arancibia, docentes tucumanos asesinados durante la última dictadura.

Este martes por la noche, Monteros será escenario de una propuesta cultural cargada de memoria y reflexión con la presentación del documental “El Silencio que quedó”, una producción que rescata la historia de los hermanos Arancibia, docentes tucumanos asesinados el 24 de marzo de 1976.

La proyección se realizará a partir de las 20 horas en la Biblioteca Popular Isauro y Arturo Arancibia. El film fue ideado por la propia Biblioteca, y la docente y concejal Rosana “Bonny” Chabán, dirigido por Marcelo Cristaldo Manzur y cuenta con el trabajo en cámara de Luis Salum, con el acompañamiento de la Municipalidad de Monteros.

A lo largo de sus 20 minutos de duración, el documental propone un recorrido íntimo a través de testimonios de familiares directos, reconstruyendo parte de la vida, la militancia y el trágico final de Isauro Arancibia y Arturo Arancibia, en el marco del golpe de Estado de 1976 en Argentina.

La obra busca mantener viva la memoria colectiva y reivindicar la figura de ambos educadores, convertidos en símbolos de lucha y compromiso. A 50 años de aquellos hechos, el documental invita a reflexionar sobre el pasado reciente y a reafirmar el valor de la memoria como herramienta fundamental para la construcción del presente.