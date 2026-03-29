A 202 años de Bernabé Aráoz, Monteros lo homenajeó con un imponente despliegue cultural

Monteros vivió una noche cargada de emoción, historia y cultura al conmemorar los 202 años de la trascendencia de Bernabé Aráoz con una propuesta artística que convocó a una multitud en el marco del cierre del programa “Mi Linda Monteros”.

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, participó del acto de cierre del verano turístico cultural del programa “Mi Linda Monteros”, junto al intendente de la ciudad de Monteros, Francisco Serra, en una jornada que combinó cultura, historia y participación comunitaria.

El espectáculo, desarrollado a cielo abierto, con más de 100 artistas en escena, ofreció un recorrido cultural que combinó folclore, teatro e identidad local, generando una fuerte conexión con el público. La propuesta no solo buscó reconstruir hechos históricos, sino también acercar esa historia a las nuevas generaciones mediante un formato dinámico y participativo.

Acevedo estuvo acompañado por su esposa, Miryan Segura, y por los legisladores provinciales Francisco Serra, Hugo Ledesma, Alejandro Figueroa, Alberto Olea, Roberto Moreno, Rolando Alfaro, Sara Lazarte, Agustín Romano Norri, Leopoldo Rodríguez, Roque Argañaraz y Carlos Gallia.

También participaron la senadora nacional Sandra Mendoza; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el intendente de Trancas, Antonio Moreno; y el intendente de Famaillá, José Orellana, entre otras autoridades municipales.

En ese marco, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la importancia de revalorizar figuras históricas de la provincia y el país, y remarcó el trabajo institucional que se viene desarrollando en ese sentido. “Estamos conmemorando a uno de los próceres más grandes de la Argentina, a quien muchas veces llamamos el ‘prócer olvidado’. Por eso, junto a la Comisión de Cultura de la Legislatura, venimos a homenajearlo y a poner en valor su legado”, expresó.

En esa línea, recordó que recientemente el Salón Auditorio del octavo piso del Palacio Legislativo fue nombrado en honor a Bernabé Aráoz, como parte de una política de reconocimiento histórico impulsada desde la Legislatura. Además, valoró la propuesta cultural desarrollada en Monteros: “Vivir este recorrido con el folclore, la historia y los actores revaloriza a Bernabé Aráoz en el lugar que tiene que estar”.

Asimismo, Acevedo subrayó el rol de la ciudad en la promoción cultural: “Monteros es cultura, es historia, y merece el reconocimiento por todo lo que hace en materia cultural, deportiva y social”.

Por su parte, el intendente de Monteros, Francisco Serra, celebró la presencia de las autoridades y destacó el trabajo conjunto para fortalecer la identidad local. “Es una alegría recibir a nuestro vicegobernador, un hombre que ha trabajado y sigue trabajando por el desarrollo de nuestra ciudad”, afirmó, y resaltó el proceso de reivindicación histórica del prócer tucumano: “Bernabé Aráoz es nuestro máximo héroe y confiamos en que pronto tendrá el reconocimiento como héroe nacional”.

En ese sentido, puso en valor el compromiso de dirigentes y autoridades que impulsaron esta iniciativa, destacando que, a más de 200 años de su historia, la figura de Aráoz cobra una nueva dimensión para las actuales generaciones.

Finalmente, el legislador Francisco Serra, presidente de la Comisión de Turismo, destacó la importancia de promover este tipo de propuestas culturales: “Es fundamental revalorizar la figura de nuestro líder y poner en valor lo que sentimos como monterizos, nuestro mayor patrimonio”.

Asimismo, subrayó la participación de la comunidad en la actividad y el acompañamiento de las autoridades: “Nos pone muy contentos la presencia del vicegobernador y de los legisladores, y ver a una multitud acompañando esta obra a cielo abierto”.

De esta manera, Monteros homenajeó a Bernabé Aráoz a 202 años de su legado con un espectáculo cultural masivo y que fue seguido de cerca por una multitud.