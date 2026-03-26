Festival Tucumán Danza 2026: Monteros será sede de la 4° edición

Este domingo 29 de marzo a las 14:00 horas, el Polideportivo Municipal de Monteros abrirá sus puertas para recibir la 4° edición del Festival Tucumán Danza 2026, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la provincia. La inauguración contará con capacitaciones gratuitas de danzas, abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de promover la formación artística y el acceso inclusivo a la cultura.

La jornada comenzará con palabras del equipo organizador de FTDz y de las autoridades municipales, para luego dar inicio a una clase de exploración del movimiento y danza contemporánea, que marcará el inicio de un cronograma diverso y participativo. El festival reunirá a bailarines, academias y artistas de distintas disciplinas, ofreciendo un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo.

La inscripción para participar en las capacitaciones ya está disponible de manera online a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción

El evento es organizado por la Dirección de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, el HCD Monteros, la Municipalidad de Monteros, y cuenta con el apoyo del Ente Cultural de Tucumán y el Gobierno de Tucumán. Una propuesta que reafirma el compromiso de la ciudad con la promoción del arte y la danza como herramientas de expresión y encuentro social.