La solidaridad no se terminó en el sur tucumano: rescate de animales en Graneros

El sur tucumano atraviesa días difíciles tras el temporal que provocó inundaciones en distintas localidades. En medio de este panorama complejo, se destaca una historia de entrega y solidaridad: más de 80 animales fueron rescatados en el paraje Sol de Mayo, en Graneros, gracias a un operativo conjunto entre los Bomberos Voluntarios de Concepción, la Fundación Planeta Vivo y vecinos voluntarios.

El lunes se logró poner a salvo a 26 ejemplares, mientras que ayer la cifra ascendió a 60, marcando un avance significativo en condiciones extremas. Los animales rescatados incluyen cabras, ovejas y otros de granja que habían quedado aislados en sectores anegados. El trabajo se desarrolla en un terreno hostil, donde el barro y el agua estancada dificultan cada paso, pero la determinación del equipo ha permitido superar obstáculos y salvar vidas.

Sin embargo, la urgencia continúa. Todavía quedan animales atrapados en zonas donde el acceso a pie o en vehículos convencionales es imposible. Por ello, las organizaciones solicitaron la colaboración de la comunidad con lanchas con motor, indispensables para ingresar a los sectores más críticos y profundos. “La determinación del equipo es total, pero la geografía nos pone límites”, señalaron desde la Fundación Planeta Vivo.

Una vez rescatados, los animales son trasladados a refugios temporales, donde reciben atención veterinaria básica, alimentación y cuidados específicos. Allí permanecerán hasta que las condiciones permitan su regreso a los campos o su reubicación definitiva.