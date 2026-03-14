Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: advierten lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

El alerta amarillo por tormentas alcanza a casi todo Tucumán, incluyendo zonas bajas de Monteros y el sur provincial. El pronóstico anticipa lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y ocasional caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para gran parte de la provincia de Tucumán, según el último informe oficial difundido este sábado. La advertencia abarca prácticamente todo el territorio provincial y anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática.

El aviso llega en un contexto sensible, ya que varias localidades aún enfrentan las consecuencias de las intensas lluvias registradas durante los últimos días, que provocaron anegamientos, crecidas de ríos y complicaciones en distintas zonas del interior.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y la ocasional caída de granizo.

El pronóstico oficial indica que las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 25 y 50 milímetros de lluvia, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual en determinados sectores de la provincia.

El alerta incluye a los departamentos Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Burruyacú, Trancas, Leales, Famaillá, Simoca, Graneros y La Cocha. También abarca las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Monteros, Lules y Río Chico, regiones que históricamente presentan mayor vulnerabilidad frente a lluvias intensas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas y extremar las precauciones ante posibles tormentas fuertes durante las próximas horas.